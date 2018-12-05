Açshb ve Ilo'nun Ortak Projesi Etso'da Tanıtıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) Ankara
Ofisi ortaklığında yürütülen, " Türkiye
'de Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi" projesi, Erzurum
Sanayi ve Ticaret Odası'nda (ETSO) bir bilgilendirme toplantısı ile tanıtıldı.
ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen ve çok sayıda katılımcının takip ettiği toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi Temsilcisi Ayşe Turunç Kankal, ILO'nun faaliyetleri ve proje hakkında bilgiler verdi. Kankal projenin amacının; uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi yabancılara yönelik güvenilir bilgi tabanı geliştirme, geçimlerini sağlamalarına ve insana yakışır iş olanaklarına erişimlerine katkıda bulunma ve yerel halkla uyumuna destek sağlamak olduğunu ifade etti.
Toplantıda daha sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Deniz Özlem, "Yabancıların İşgücü Piyasasına Erişimleri" ve Erzurum İl Göç İdaresi Uzman Yardımcısı Bilgin Karaca ise, "Türkiye'deki yabancılar ve ülkemizdeki statüleri" konulu birer sunum yaptı.
Toplantı sonunda uzmanlar katılımcıların projeyle ilgili sorularını cevaplandırdılar. - ERZURUM
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32