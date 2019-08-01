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Açtığı kuyuda havasızlıktan bayıldı, itfaiye kurtardı

KAYSERİ'de su motoru kurmak için açtığı kuyuda havasızlıktan bayılan Bekir Say (67) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.08.2019 15:03 Açtığı kuyuda havasızlıktan bayıldı, itfaiye kurtardı
KAYSERİ'de su motoru kurmak için açtığı kuyuda havasızlıktan bayılan Bekir Say (67) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocasinan ilçesindeki Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. İğdeli Sokak üzerindeki müstakil evde oturan emekli Bekir Say, bahçesine su motoru kurmak için kuyu kazdı. Say, kazdığı kuyuda çalışma yaparken, havasızlıktan bayıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekir Say, itfaiyenin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Say, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehir hastanesine kaldırıldı.



Kocasinan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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