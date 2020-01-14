Haberler » 3. Sayfa » 'Açtım, pişmanım' dedi, tutuklandı - Haberler

"Açtım, pişmanım" dedi, tutuklandı

Bursa'da "Param yok, bana ekmek verin" deyip iki gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, üçüncü gün gittiğinde sadaka kutusunu çaldı.

14.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:29
'da "Param yok, bana ekmek verin" deyip iki gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, üçüncü gün gittiğinde sadaka kutusunu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "Param yoktu, açtım, pişmanım" dedi, ama tutuklanmaktan kurtulamadı.

Olay, merkez ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç, 2 gün boyunca fırına giderek, "Param yok, karnım aç, bana ekmek verir misiniz" diyerek çalışanlardan ekmek istedi. İşçiler, şüpheliye ekmek vererek gönderdi. 3. günün ardından fırına tekrar giden şüpheli, çalışanların arka tarafta olmasını bilerek sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaştı. Birkaç gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sadaka kutusunu çalan hırsızın Ersin G. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen Ersin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:39  Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil - Haberler
12:39  Elazığ'da uyuşturucu özellikli sentetik hap satan şüpheli tutuklandı - Haberler
12:37  8 yıl önceki cinayetin şüphelileri özel ekip tarafından yakalandı - Haberler
12:37  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'e hak ettiği cezayı vermekten asla geri... - Haberler
12:35  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafter önce 'evet' dedi. Sonra imzalamadan Moskova'dan kaçtı." - Haberler
12:31  MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi - Haberler
12:23  Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti - Haberler
12:00  Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
14.01.2020 12:45:23