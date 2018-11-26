26 Kasım 2018, 11:36
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Acun, Boşanma Haberlerini Doğruladı, Şeyma Subaşı İlk Paylaşımını Yaptı!

Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gündemi sarsacak haber geldi. Acun Ilıcalı boşanma haberlerini doğrularken Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı, uğruna Zeynep Ilıcalı'dan boşanarak evlendiği Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Ilıcalı, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğruladı. Bu haber sonrasında Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Subaşı'nın boşanma haberleri konuşuluren hiçbir şey olmamış gibi 'Günaydın' paylaşımı yapması dikkat çekti.

ŞEYMA, BOŞANMA YORUMLARINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı sosyal medya hesaplarından boşanma haberlerine yapılan 'hayırlı olsun' yorumlarını beğeniyor.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI YAPTI

Acun Ilıcalı'nın boşanma haberlerini doğrulamasının ardından Şeyma Subaşı açıklamalara sessiz kalmış, sosyal medyadaki 'hayırlı olsun' yorumlarını beğenmişti. Subaşı, açıklama sonrasında yaptığı ilk paylaşımda bu olaylara yer vermemesi dikkat çekti.

"BOŞANIYORUZ, HABERLER DOĞRU"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Şeyma Subaşı ile boşanacakları yönündeki haberleri, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularına attığı "Boşanıyoruz, haberler doğru" mesajıyla doğruladı.

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Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36



YORUMLAR (21)
SWİ: Bide bardağını havaya kaldırmış şeyma kazandı hesabı herkes senin ne mal olduğunu biliyodu da acun arada olduğu için kimse bişey diyemiyorum
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SWİ: Bu sefili acun adam etti kimse bunu görmezden gelemez
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ÖMER: Çok tehlikeli bir hanım
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YAZIK: Sancaktepede askeri helikopter düştü 3 şehidimiz var ülkemizin gündemine bak
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HÜSEYİN BALABAN : Yazık ..evlilik bu kadar hafife alınacak bir müessese değil..Şımarık bunlar..
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