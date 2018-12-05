05 Aralık 2018, 12:05
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Acun'dan Boşandıktan Sonra Miami'ye Giden Şeyma Subaşı, Gelen Yorumlara "Beni Rahat Bırakın" Notuyla İsyan Etti

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan 24 saat sonra ABD'ye giden Şeyma Subaşı, gelen olumsuz yorumlara imalı gönderme yaptı. Subaşı paylaşımında "Beni rahat bırakın" notunu paylaştı.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa'yı da yanına alarak soluğu Miami'de aldı.

YORUMLARA İMALI GÖNDERME

Boşanma sırasında ve sonrasında vurdumduymaz halleri dikkat çeken Şeyma Subaşı, gittiği Miami tatilinde de eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Kızı Melisa'yla güzel vakit geçiren Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, takipçileriyle direk polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla mesaj verdi.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu. Gelen yorumlardan sonra Subaşı,Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Beni rahat bırakın" notunu yazdı.

İşte o paylaşım;

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05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05



YORUMLAR (47)
UZAYLI: valla hiç umrumda deilsinde şeymacım ama nedense medya senin haberleri önümüze servis ediyor, nasıl bir olaysa binlerce kişi boşanıyor ama paraları olmadığı için haberlere bile düşmüyorlar, boşa dememişler zenginin parası züğürtün çenesini yorar. . .
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TESLA: bir nafaka eziği daha lak, in bunun bedeli baya yüksek
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ÇARŞI: iyi kullandın lan acunu. kopardın adamı. şimdi amerikalarda ez ez ezildiğin yere kadar. . .
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TUBA: Adama bak ya! Yorumları kapat bacım alla allaaa
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SEDEF: Durmadan paylaşım yapmasın o zaman
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