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Acun duyurdu! G.Saray ve Bursa'da oynayan yıldız futbolcu Survivor'da

Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray gibi kulüplerin başarısı için ter döken Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alacak. Haberi, Acun Ilıcalı duyurdu.

01.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:23

Survivor 2020 için gün sayılırken, ünlüler takımında yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

BURSASPOR VE GALATASARAY'DA OYNADI

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve 'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

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Acun duyurdu! G.Saray ve Bursa'da oynayan yıldız futbolcu Survivor'da

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (3)
AVUNABİ:Arda Turan ve Emre belözoğlunuda al açun baba kurtar biziiiğğğğğğğ
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FENERLİ:Arda Turan ıda al boşta zaten hatta Hasan Şaş ıda al şampiyonluk hayal olduğu için yalandan kabadayılık yapacağı bir durum da yok kadro tamamlanır :)))
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GSLİ:NİHATIN VERDİĞİ ÖZ GÜVEN TİPİK BİR FENERESYON TARAFTARI
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Spor

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