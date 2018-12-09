2008 yılında Acun Ilıcalı, Azra Akın, Beyazıt Öztürk, Kadir Çöpdemir ve Özgü Namal'ın gönüllü olarak yapımında bulunduğu işitme engelliler okulunun öğrencileri mezun oldu. İşçi gibi çalışan ünlüler 10 gün içinde işçilerle birlikte okulu hazır hale getirmişti.

Acun Ilıcalı, 10 Yıl Önceki Videoyla Beyazıt Öztürk'ü Ağlattı">

OKULUN İNŞAATINDA 10 GÜN ÇALIŞTILAR

4-5 dakikalık hazırlanan videoda 10 yıl önce okulun yapımı için inşatta yer alan ünlülerin o anları yer aldı. O günlerde yaşananların yanı sıra okulun 10 yıl sonraki hali ve o gün başlayan çocukların değişimleri de ekrana yansıdı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Beyazıt Öztürk ve diğer jüri üyeleri videoyu gözyaşları içinde izledi. Hazırlanan video sonrası gözyaşları içinde duygularını dile getiren Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı.