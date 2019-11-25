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Acun Ilıcalı, 11 sene önce Var Mısın Yok Musun yarışmasında yaşadığı kötü olayı anlattı

Kendi kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de sunuculuk yapan Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün sorusu üzerine yıllar önce sürpriz yapmak istediği yarışmacısının bayıldığını ve hastanelik olduğunu anlattı. Ilıcalı, yaşadığı olay için "Televizyon tarihimdeki en korkutucu an" dedi.

25.11.2019 07:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:46

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması O Ses Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı, yarışmada yıllar önce Var Mısın Yok Musun'u sunarken yaşadığı bir olayı anlattı.

"45 YIL SONRA TELEVİZYONDA KARDEŞİNİ GÖRÜYOR"

Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ün "Bu yarışmada hiç enteresan bir vaka yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Ilıcalı, 2008 yılında yaşadığı kötü olayı şu sözlerle anlattı: "Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. Var Mısın Yok Musun'da Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş.Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında Afganistan'daki bir köyde kız kardeşi görüyor."

"ÇEKİMİ İPTAL EDİP HASTANEYE GİTTİK"

"Bu benim kardeşim diyor ve bize yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum"

Acun Ilıcalı, 11 sene önce Var Mısın Yok Musun yarışmasında yaşadığı kötü olayı anlattı

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Türkiye, Magazin


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