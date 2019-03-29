Acun Ilıcalı, Adı Aşk Dedikodularına Karıştığı Itır Esen'i Takibe Aldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Melisa adında bir kızının olduğu Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz yılın son aylarında ani bir kararla boşandı.
Subaşı'dan boşandıktan sonra adı Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, Esen'i takibe aldı.
AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ
Subaşı'dan boşandıktan sonra adı birkaç kişiyle anılan Acun Ilıcalı, Miss Turkey birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'le görüntülenmişti. Görüntülerden kısa süre sonra Esen'in Survivor Türkiye-Yunanistan'ın internet üzerinde yayınlanan programını sunmaya başladı.
ACUN, ITIR'I TAKİBE ALDI
Aşk iddiaları hakkında açıklama yapmayan Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir hamle geldi. Ilıcalı, Itır Esen'i sosyal medya hesabı Instagram'dan takibe aldı.
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