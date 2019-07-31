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Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı Çağla Ayça Altunkaya ile bir kez daha görüntülendi

Aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz günlerde sürat teknesinde görüntülenen Acun Ilıcalı, bu sefer de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Alaçatı'da kameralara yakalandı.

31.07.2019 11:11
Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı Çağla Ayça Altunkaya ile bir kez daha görüntülendi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ile Mikanos'ta görüntülenmişti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla bu sefer de Alaçatı'da görüntülendi.

KIZ ARKADAŞINI GEZDİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; ABD'den dönen Acun Ilıcalı, yaz tatilini Çeşme'deki lüks villasında geçiriyor. İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ilıcalı, aralarında Çağla Ayça Altunkaya'nın da olduğu kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntülendi.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde de sürat teknesiyle Çeşme'den Yunan Adası Mikonos'a gitmiş ve Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülenmişti.

ACUN'UN BAŞ HARFİNİ YAZDI

Aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden Altunkaya, gizli tuttuğu Instagram hesabında biyografi kısmına Acun Ilıcalı'nın baş harfini yazarak yanına siyah kalp koydu. Altunkaya'nın bu hamlesi ise aşk iddialarını güçlendirdi.


Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı, Alaçatı, Çeşme, Magazin

YORUMLAR (47)
ÜMİT: 30 yaş
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OSMAN KARTAL: topluma kötü örnek, bunu gören neyim eksik diyerek yoldan çıkıyor, kınıyorum.
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ZAZA: şuna aşk yaşadığı demeyin şimdilik faydalandığı kadın deyin
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FAKİR ÇİRKİN SISKA: Kızlar bana bakmıyo yatım yok katım yok param yok
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METİN: Acun parayı bulmuşsun ama senden de Adam olmaz kusura bakma sana acıyorum
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TEZGAHTAR YAŞAR: türkiyede kadınların ALLAHI para
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CONİ: NE OLCAKTI YA SENLE CIKIP AKSAM PATATES SOGAN MI YIGECEKTI, ELIN KIZINI ALIP SURUNDURECEN HE EMI ?
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NVB: o nası benzetme. senden sdece tezgahtar olur zaten vır vır
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ATMACA: parası olanlar gömlek değiştirir gibi en genciyle kadın değiştiriyor. süper
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OMAN KARTAL: ben değişen gömlek tipi kızlara akıl erdiremiyorum, hani demezler mi hayatı yaşıyorum. tabi artist oluyorlar
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