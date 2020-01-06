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Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra adı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine davet ettiği Altunkaya'yı bu sefer de Instagram'dan takip etmeye başladı.

06.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:31

Yıllarca Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan ve Melisa adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, bir buçuk sene evli kaldığı Subaşı ile geçtiğimiz sene tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası adı birçok isimle anılan Ilıcalı, son günlerde aşk yaşamaya başladığı konuşulan kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya'yı yakın markaja aldı.

GÖRÜNTÜSÜ EKRANA VERİLDİ

Geçtiğimiz yaz ayında birlikte Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise Altunkaya'nın çekimlerde olması hatta bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesi ikilinin aşk iddialarını güçlendirdi.

ACUN TAKİBE ALDI

Tüm bunların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, aktif olarak kullandığı hesabından bir hamle yaptı. Ilıcalı, hesabını gizli kullanan Çağla Altunkaya'yı Instagram hesabından takip etmeye başladı.

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Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı

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