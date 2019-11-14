Acun Ilıcalı, çalışanlarıyla mahkemelik olan Nusret Gökçe'ye destek oldu

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan restoranında çalışan dört garsonuyla mahkemelik oldu. Tazminat davası açan garsonlar Nusret'in kendilerine mafya babası gibi davrandığını hatta bir arkadaşlarının çıplak elle limona dokunduğu için işten çıkartıldığını söyledi. Nusret Gökçe ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından paylaşım yaparak Gökçe'ye destek oldu.

"NUSRET'E HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı, mekanına defalarca gittiği hatta Dominik'teki yarışmalara bile götürdüğü Nusret Gökçe'ye desteğini belli etti. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafından binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sahip olduğu restoranlar ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan "Salt Bae" lakaplı Nusret Gökçe, New York'taki şubesinde bahşiş anlaşmazlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl işten kovulan dört Türk çalışanına 236 bin 870 dolar (yaklaşık 1 milyon 361 bin Türk lirası) tazminat ödeyecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir garson ise Gökçe hakkında ve işlettiği restoran hakkında şunları, "Restoranda günde 30-40 bin dolar bahşiş oluyordu, biz de bunu sorunca tehdit edildik. Çok zor süreçlerden geçtik, baktılar biz çıkmıyoruz yalan yanlış ifadelerle hepimizi kovdular. Birisini sebepsiz kovdular. Birisini 'limona elle dokundun' diye kovdular. Bir arkadaşımız aşağıda otomattan yiyecek almaya inmiş ondan dolayı uyarmışlar sonra da kovdular. Nusret Bey'in menajeri bize "İstediğiniz davayı açın. Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız" dedi.

Ben tam masayla ilgilenirken benden ayakkabılarını getirmemi istedi. Nusret kendini böyle bir şekle bürüyor. Ben patronum gibilerinden. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın. 'Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?" demişti.

Garsonlara 1 milyon 361 bin TL tazminat ödeyecek olan Nusret Gökçe ise hakkında iddiaları kabul etmeyerek başka sebeplerden dolayı tazminat ödediğini söylemişti.