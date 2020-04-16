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Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı'nın takipçilerini geçmişe götüren paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

16.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:06

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımına sadece yarım saatte 165 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un da paylaşıma "Tbt'nin dibi" yorumunu yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Etiketler: Acun Ilıcalı, Magazin
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Yorumlar (1)
ZİYAA:Hani la fotoğraf?
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