Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a derbi tepkisi: Böyle şey olur mu?

Fenerbahçe taraftarı olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, golsüz berabere biten derbi sonrasında Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı.

Ilıcalı, özellikle Max Kruse'un İstiklal Marşı okuduğu için sosyal medyadan da taraflı tarafsız herkesin takdiri toplayan Alman futbolcu için yapılan eleştiriye sessiz kalmadı.

ACUN'DAN AHMET ÇAKAR'A TEPKİ

Programda Ahmet Çakar'ın, "Max Kruse'un İstiklal Marşı'nı okuması abestir" sözleri üzerine Acun Ilıcalı tepki gösterdi. Ilıcalı, "Bu adam yarın gidip ülkemizi anlatacak. Bu kötü bir şey mi? Böyle şey olur mu?" diyerek Çakar'a sitem etti.