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Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna "Bunu hesaplamak için 6 saat gerekir" cevabını vererek sunucuları şaşırttı.

08.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:04

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu Bircan Bali ve Ece Erken'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, "Aylık geliriniz nekadar?" sorusuna da cevap verdi.

"YAPIMCILIĞI VE MUHABİRLİĞİ BİRAZ BÜYÜTTÜM"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Acun Ilıcalı, "Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum." dedi.

"AYLIK GELİRİM 6 SAAT HESAPLAMAMIZ LAZIM"

Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim." cevabını verdi.

"BİR ÇOCUK DAHA OLABİLİR"

4 çocuğu olan Acun Ilıcalı, çocukları çok sevdiğini söyleyerek "Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama." diyerek bombayı patlattı.

Acun Ilıcalı'dan

Acun Ilıcalı, Bircan Bali, Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (36)
YAĞMUR REİS: Bir insan Acun Firarda yı sunarken nasıl böyle zengin oluyor.Galiba bazen bazı kişilere Tanrı elinden tutuyor. Ve haydi gidelim diyor. Kısacası yürü ya kulum diyor.
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1 0
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AHMET: şeymaya sorun o bilir az bile yapıyor buna bu tip insanları eline fırsatı geçiren düdükler kendileri yiyecek vakit bulamaz çalışmaktan
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VERGİ: verdiği tüm vergilerden hesaplarını yaparsın 5 dakikada kolayca. başka türlü nasıl olacak 6 saatte bile hesaplayamazsın.
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2 1
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ZAZA: Başlatma Ulan Senin Para nada. .
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2 1
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AÇIKÇASI: ŞU ADAMA PRİM VERİYONUZ YA HAYRET YANİ
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2 1
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AVNİ: mübarek mevlid kandiliniz kutlu olsun
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175 3
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GOLOVKİN: Aslı yokmu avni senin kandilin kutlu olsun.Yannız bu aslı seninle dalga geçiyor gibi haberin olsun.kaç tane avni oldu ben bile şaşırdum.....
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2 0
KUZEYİN UŞAĞI: HAYIRLI CUMALAR. . HAYIRLI KANDİLLER. KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN. .
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28 2
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KUZEYİN UŞAĞI: ZİYAA. . ALLAHA EMANET OLASIN KARDEŞİM. . . SAYGILAR. . SEVGİLER. . .
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2 1
ZİYAA: Ben teşekkür ederim kardeşim hayırlı akşamlar. Duaların kabul olsun güzel insan.
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6 5
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