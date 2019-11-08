Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu Bircan Bali ve Ece Erken'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, "Aylık geliriniz nekadar?" sorusuna da cevap verdi.

"YAPIMCILIĞI VE MUHABİRLİĞİ BİRAZ BÜYÜTTÜM"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Acun Ilıcalı, "Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum." dedi.

"AYLIK GELİRİM 6 SAAT HESAPLAMAMIZ LAZIM"

Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim." cevabını verdi.

"BİR ÇOCUK DAHA OLABİLİR"

4 çocuğu olan Acun Ilıcalı, çocukları çok sevdiğini söyleyerek "Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama." diyerek bombayı patlattı.