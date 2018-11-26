26 Kasım 2018, 19:12
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Acun Ilıcalı'dan Ayrılan Şeyma Subaşı, Sosyal Medya Hesabındaki Soyadını Değiştirdi

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 9 yıllık ilişkilerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra bir süre 'Şeyma Subaşı Ilıcalı' ismini kullanmaya devam eden Subaşı, daha sonra konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından Ilıcalı ibaresini kaldırdı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 9 yıllık ilişkilerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra bir süre 'Şeyma Subaşı Ilıcalı' ismini kullanmaya devam eden Subaşı, daha sonra konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından Ilıcalı ibaresini kaldırdı.

ÇIKAN HABERLER ÜZERİNE SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşanmalarına rağmen sosyal medya hesabındaki Ilıcalı soyadını kullanmaya devam ediyordu. Subaşı, konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabındaki soyadını değiştirdi.

"ŞOKU ÜZERİNDEN ATAMADI"

Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabındaki isminin 'Şeyma Subaşı Ilıcalı' yazması takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Konu ile ilgili paylaşım yapan Subaşı'nın bir takipçisi, "Bunlar boşandı soyadı hala aynı. Daha şoku üzerinden atamadı herhalde." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Eminim soyadını değiştirmek için eminim dakika sayıyordur." yorumunu yapmıştı.

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Şeyma Subaşı,Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:12



YORUMLAR (5)
ADNAN GÜÇLÜ: Boşanmışlarsa vardır elbet bir sebebi.kime ne?
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WEW: Yuva yıkanın yuvası olmaz Şeyma hanım doğru söyleyeyim hiç kimsenin boşanmasına sevinmemiştim şimdiye kadar
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SEYMA SEYINBASI: Önümüzdeki 6 ayin konusu hayirli olsun medyamiza
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CMRSVKT: eeeee ''karı'' lık yapmazsan kapı dısari ederler. İyi ki çocuk yapmışın dımdızlak kalırdın
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  • CZRKLBNM : Böyle tecrübeliydin zamaninda biraz yardim etseydin simdi sende sebeplenirdin
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