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Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'la Sofrada isimli programla Yemekteyiz'in taklidini yaptığını belirterek FOX TV'ye dava açtı. Bilirkişi raporunun açıklandığı olayda Acun Ilıcalı haklı bulundu. Konu hakkında konuşan Ilıcalı, FOX TV'nin kendilerine para teklif ettiğini söyledi.

04.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:36

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, FOX TV'ye ait olan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programın kendi kanalında yayınlanan Yemekteyiz'in taklidi olduğunu söyleyerek dava açtı. Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, FOX TV'nin programı taklit ettiğini ispatladı. Konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "FOX TV avukatları uzlaşmak için para teklif ettiler, kabul etmedik" dedi.

AYNISI OLDUĞU İSPATLANDI

İki programın birbirinin aynısı olduğunu belirten Ilıcalı, programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Zuhal Topal'la Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dış ses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı olduğu ispatlandı.

Sofrada FOX TV

"PARA TEKLİF ETTİLER, KABUL ETMEDİK"

Günaydın'ın haberine göre; Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Belge, FOX TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. FOX TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok."

"MALIMI ÇAL AMA FİKRİMİ ÇALMA"

"FOX TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüz binlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat FOX TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. FOX TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

Yemekteyiz-TV8

"KURGUSAL DÜZEYDE İKİ PROGRAM BİRBİRİNİN AYNIDIR"

Işık Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları:

"TV8'deki 'Yemekteyiz' ve FOX TV'deki 'Zuhal Topal'la Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır. İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.

Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.

İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor."

Acun Ilıcalı, FOX TV'ye açtığı format davasında haklı bulundu

Acun Ilıcalı, Fox, TV, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (11)
CORCİ:sedayı gönder zuhali al izleyelim acun, onun dışında 30 takla atsan da seda sayan ın olduğu programları izlemez bu insanlar. yetti 30 yıldır seda sayan be
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2 0
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V FOR JOKER:bisküvi yemekten bıktım şöyle adam gibi kahvaltı yapmayı özledim
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0 1
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GÜLŞEN:Tüm sorunlarımız bitti de; bir bu konu mu,kaldi yahu ?!? :((
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KAYSERİLİ ORHAN:ACUN SEN DAHA SADECE FAKİR BİR TV MUHABİRİ İKEN BİZ BİR ÖZEL KANALDA YEMEKTEYİZ''İ İZLİYORDUK ZATEN. YAYIN HAKKINI ALDIN ANLADIK. AMA ZUHAL HANIM''IN KONSEPT KAYNANA BE. YA!! SANA DA CEM YILMAZ DAVA AÇSIN O ZAMAN TIPKI ONUN GİBİ SİYAH TİŞÖRT GİYİYORSUN HEP????
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ASABİ:TÜRKİYENİN BU GİBİ ÖNEMLİ? KONULARINI TARTIŞMAKTAN KAÇINMAYIN SEVGİLİ VATANDAŞLAR TAAA Kİ GAFLET UYKUSUNDAN UYANANA KADAR
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ADINIZI YAZIN:ADAM HAKLI BEYLER
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12 7
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DENİZ:senin yemekteyiz programın uyuz gibi hiç kusura bakma acun abi! bunalıyorum izlerken. . zuhal topal''le olan komedi gırgır. . .
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11 3
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ADINIZI YAZIN:NE YANİ ACUN MU BULMUŞ YEMEKTEYİZİ YILLAR ÖNCE YİNE VARDI
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PAŞALI:1 gecede kendilerine yüzde 43 zam yapanlar, 1 ay boyunca asgari ücreti belirleme tiyatrosu oynayacaklar.
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3 0
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SEHER - KAYSERİ:acun eskiden onur''la olan şimdi seda sayanlı olan mıy mıy mıy mıy mıy yemek programın baydı cidden. zuhal topal''le olan eğlence dolu, kaynanalar kapışıyor, eğlence dolu. kıskanma, paraya doymadın bir türlü
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2 0
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