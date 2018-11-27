27 Kasım 2018, 13:22
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Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı İddia Edilen "Çağatay" İsimli Dubaili Türk İş Adamıyla, Videosu Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yalanladığı aşk iddialarında, bahsedilen "Çağatay" isimli Dubaili Türk iş adamıyla videosu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. Oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma, sosyal medya hesabından haberleri yalanladı.

DUBAİLİ TÜRK İŞ ADAMIYLA AŞK YAŞIYOR

Şeyma Subaşı'nın sık sık Dubai ziyaretleri yaptığı biliniyor. Acun Ilıcalı'dan bebeği olduğu dönemde, adı Çağatay olan Dubaili zengin Türk iş adamı ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

Çağatay isimli iş adamının görüntü çektiği esnada Şeyma Subaşı'nın yüzünü saklaması dikkat çekti.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise gerçek Çağatay'ın kim olduğu ortaya çıktı. Subaşı'nın, Çağatay ismindeki bu iş adamıyla birlikte gece kulübünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Çağatay Ulusoy,Şeyma Subaşı,Subaşı,Acun Ilıcalı
27 Kasım 2018 Salı 13:22



YORUMLAR (32)
HANLI: Lan salak kadın sen kimsin aynada bir kendine bak! Çiroz kerkenez! Amacına ulaştı acundan çocuk yaptı! Paralara kondu! Acun olmasa sen kimsinki? Acunun parasıyla malıyla mülküyle başkasını bulmuşsun yada bundan sonra bulacaksın! Acun bunu senin yanına bırakırmı gerzekalı! Bence bu nafaka vs vs bütün para işlerini mahlemeye verip iptal etsin sadece çocuğa baksın yeter. Bu arada çocuğun velayeti kimde kalmış? Onu yazan yok! ACUN BİTİRİR BU ŞEYMA DENEN AVRAT MÜSVETTESİNİ!
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BOZOKLU: ey Türk halkı böyle insanlara özenmeyin.
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SERKAN: Gitmeyin arkadaşlar bu kadının cafesine para kazandırmayn böylelerine
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ONEMSİZ: cekme mazlumun ağını çıkar ?????şeyma
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