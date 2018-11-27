Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı İddia Edilen "Çağatay" İsimli Dubaili Türk İş Adamıyla, Videosu Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. Oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma, sosyal medya hesabından haberleri yalanladı.

DUBAİLİ TÜRK İŞ ADAMIYLA AŞK YAŞIYOR

Şeyma Subaşı'nın sık sık Dubai ziyaretleri yaptığı biliniyor. Acun Ilıcalı'dan bebeği olduğu dönemde, adı Çağatay olan Dubaili zengin Türk iş adamı ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

Çağatay isimli iş adamının görüntü çektiği esnada Şeyma Subaşı'nın yüzünü saklaması dikkat çekti.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise gerçek Çağatay'ın kim olduğu ortaya çıktı. Subaşı'nın, Çağatay ismindeki bu iş adamıyla birlikte gece kulübünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.