Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanması yılın bomba magazin olayı olarakgündemde yerini aldı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Severek evlendik yürütemedik, saygıyla da ayrılıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Boşandıktan sonra herhangi bir açıklama yapmayan ve kızı Melisa ile Miami'ye giden Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPTI

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk röportajını L'officiel dergisi Aralık sayısına veren Şeyma Subaşı çarpıcı açıklamalara imza attı.

Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan Açıklama: Enerji Patlaması Yaşıyorum">

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açan Subaşı şunları söyledi:

"HERKESİN HAYATINDA İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLUR"

Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur. Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık. Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum.

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEKTİR"

Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir.

"HAYATTA BİRAZ BENCİ OLMAK GEREKİYOR"

Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır.

"ENERJİ PATLAMASI YAŞIYORUM"

Enerji dolu hayatıyla sosyal medyada fenomen olan Subaşı, sakin yaşamayı sevmediğini belirterek, "Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.