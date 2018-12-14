14 Aralık 2018, 11:20
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Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Subaşı'nın cesur paylaşımı, "Ne yapacağını şaşırdı" yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğine geçtiğimiz günlerde son veren Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı da alıp Miami'nin yolunu tutmuştu. Boşanmanın ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin eleştirisine neden olmuştu.

BAKIM YAPTIRDI

Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğradı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşuldu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha daşaşırttı.

"BOŞANDIKTAN SONRA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Giyinme odasında üzerinde sadece kürkünün olduğu anlaşılan Şeyma'ya takipçileri "Boşandıktan sonra ne yapacağını şaşırdı" yorumlarını yaptı.

Miami,Acun Ilıcalı,Subaşı,Şeyma Subaşı
14 Aralık 2018 Cuma 11:20



YORUMLAR (64)
UYANDIRMA SERVİSİ: Bu arada ülkede açlık sınırı 1900 tl asgari ücret 1600 tl. Belki birilerinin ilgisini çeker.
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OLAY OLAY: kardeşiiiim açlık sınırı 1900 tl olmuş ülkede askeri ücret 1600 tl banane ondan bundan biz eve ekmek götüremiyoruz bunları yazın
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POLAT: Maşallah
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KALENDER: Acunun parasını verir yenisini alır sorun mu
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YAPMA : Damat vatandaşın altınına göz dikmiş. Para bitti demek
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