Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğine geçtiğimiz günlerde son veren Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı da alıp Miami'nin yolunu tutmuştu. Boşanmanın ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin eleştirisine neden olmuştu.

BAKIM YAPTIRDI

Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğradı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşuldu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha daşaşırttı.

"BOŞANDIKTAN SONRA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Giyinme odasında üzerinde sadece kürkünün olduğu anlaşılan Şeyma'ya takipçileri "Boşandıktan sonra ne yapacağını şaşırdı" yorumlarını yaptı.