29 Kasım 2018, 09:20
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Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan İlginç Dövmeli Paylaşım: Yapabileceğine İnandı ve Yaptı

Acun Ilıcalı'dan 8 dakika içinde boşanan Şeyma Subaşı'nın göğsünün kenarına yaptırdığı "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesiyle poz vermesi sosyal medyada olay oldu.

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz sene dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, pazartesi günü 8 dakikada boşandı. Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Subaşı'nın boşanmadan kısa bir süre sonra vücudundaki "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesiyle poz verdi.

"YAPABİLECEĞİNE İNANDI VE YAPTI"

Sağ göğüs kenarında yazılı olan "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen "She believed. She could. So she did..." dövmesini gösterdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın verdiği mesaj tartışma konusu oldu.

"ACUN'A MESAJ YOLLADI"

Takipçilerinin Acun'a 'dövmeyle mesaj yolladı' yorumları yaptığı fotoğraf kısa sürede 220 bin beğeni aldı.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı
29 Kasım 2018 Perşembe 09:20



YORUMLAR (20)
AH VAH: bir insan bir insanı (sözde ünlü diye) neden takip eder
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ÖŞŞLİİİ: hayatı bitti bunların Acun affetmez. Ne şeymaya ne çagataya reklam dizi film tiyatro her yollarını keser. Uğraşır anlıyacağınız.
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3434: ayıptır sorması neyi başarmış.acunun parası olmasa açsın aç.acunun yerinde başkası olsa çocuğu alır nafakayıda keser.hiçbirini hak etmiyor .
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ADINIZI YAZIN: ayıptır sorması ne başarmış. acunun parası olmasa açsın aç.
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