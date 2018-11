Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'dan İlginç Dövmeli Paylaşım: Yapabileceğine İnandı ve Yaptı

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz sene dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, pazartesi günü 8 dakikada boşandı. Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Subaşı'nın boşanmadan kısa bir süre sonra vücudundaki "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesiyle poz verdi.

"YAPABİLECEĞİNE İNANDI VE YAPTI"

Sağ göğüs kenarında yazılı olan "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen "She believed. She could. So she did..." dövmesini gösterdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın verdiği mesaj tartışma konusu oldu.

"ACUN'A MESAJ YOLLADI"

Takipçilerinin Acun'a 'dövmeyle mesaj yolladı' yorumları yaptığı fotoğraf kısa sürede 220 bin beğeni aldı.