27 Kasım 2018, 08:59
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Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'na İkinci Şok! Kafesine İcra Geldi

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, ikinci bir şok daha yaşadı. Şeyma Subaşı'nın sahibi olduğu mekana icra geldi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanma kararı aldı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 8 dakikalık davayla 9 yıllık birlikteliklerine son verdi. Boşanma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık." dedi.

BİR ŞOKLA DAHA KARŞILAŞTI

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Uçankuş'un haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti. Subaşı kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı.

"BİZLE ALAKASI YOK"

Subaşı, "Gerçekten, inanın icranın bizle alakası yok, mal sahibi ile ilgisi var" dedi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ilgili sorulara yanıt vermekten ise kaçındı.

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Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı
27 Kasım 2018 Salı 08:59



YORUMLAR (17)
ADINIZI YAZIN: 8 ay evli kal sonra boşan ayda 150 000 artı bir villa ne güzel dünya biz ne günah işledik
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YORUM: Parası olan konuşturuyor kendilerini buralarda, olmayan da duyuramıyor. Para nerede haber orada arkadaş. . Acun helal olsun bir Erzurumlu'' ya yakışmaz bence boşver gitsin.
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REDGİRL: BÜTÜN VARLIKLI İNSANLAR BU ŞEKİLDE YAŞIYOR SİZDEKİ AKIL TUTULMASINI ANLAMAK ZOR GERÇEKTEN AVAMLAR
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YÖRÜK: NEDEN DAHA ÖNEMLİ KONULARA YAPAMIYORUZ.
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ASABİ: Acun, ülkemize felaketi getirdi. Nerede ecnebi adeti varsa hepsini ülkemize taşıdı. ve insanları şamaroğlu kimi sahnede oynattı. yazıklar olsun!
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