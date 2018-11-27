Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı'na İkinci Şok! Kafesine İcra Geldi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanma kararı aldı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 8 dakikalık davayla 9 yıllık birlikteliklerine son verdi. Boşanma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık." dedi.

BİR ŞOKLA DAHA KARŞILAŞTI

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Uçankuş'un haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti. Subaşı kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı.

"BİZLE ALAKASI YOK"

Subaşı, "Gerçekten, inanın icranın bizle alakası yok, mal sahibi ile ilgisi var" dedi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ilgili sorulara yanıt vermekten ise kaçındı.