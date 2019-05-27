Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex'le İlgili Bombamız Var

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye destek amacıyla düzenlenen 'Fener Ol' kampanyasına dair açıklamalarda bulundu. Sürecin nasıl geliştiğini anlatan Ilıcalı, "Bizim amacımız kulüp ve taraftarın bütünleşmesini sağlamaktı. Şimdi bunun içinde Alex de var. Alex'la ilgili bir bombamız var ama onu başkanımız açıklayacak" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye destek amacıyla düzenlenen 'Fener Ol' kampanyasına ilişkin olarak Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a konuştu. Ilıcalı'nın sorulara verdiği cevap şu şekilde:

Nasıl gelişti her şey? 'Fener Ol'a sen nasıl dahil oldun?

Yaklaşık iki ay önce Ali Koç tarafından kulübe davet edildim. Başkanımız geldiği ilk günden itibaren "Kulübe nasıl katkı sağlarım?" diye kafa yoruyor. Yönetimle beraber ciddi çalışma içindeler. Beni davet etmeleri çok mutlu etti. Herhalde bir medya gücümün olması ve halk tarafından da sevilen bir kişilik olduğumun düşünülmesi bu çağrıya sebep oldu.

Kanalını kampanyaya açma teklifi senden mi geldi?

"Sen ne yapabilirsin bu konuda?" diye sordular. Düşünmek için 15 gün süre istedim. Yaratıcı ekibimizle kafa patlattık, 'Win Win' projesini sunduk. Fener Ol'a katkı sağlamak için geliştirdiğimiz bir yan proje. "İkinci bir proje yaratayım ki, ekstra kaynak sağlayalım!" dedim. Ve bunu TV 8'de başlattık. 'Win Win', taraftarın parayla satın alamayacağı ödüllerin yer aldığı bir proje. Takımla deplasmana gitmekten Ali Koç'la yemeğe kadar birçok ödül var. Hem kulüp hem de taraftar kazanıyor. 20 günlük projenin son haftasındayız. İki kanaldan götürüyoruz şu anda. Birincisi, efsane bir forma satıyoruz. İkincisi de SMS atarak katkı sağlamak. SMS yoluyla yüzlerce ödülden birini kazanma şansına da sahip olabiliyorlar. Bizim amacımız kulüp ve taraftarın bütünleşmesini sağlamaktı. Şimdi bunun içinde Alex de var. Alex'le ilgili bir bombamız var ama onu başkanımız açıklayacak.

O zaman geri sayım başladı yani, en önemli üç güne giriliyor!

- Evet öyle. Şu ana kadar TV8 ekranlarında 5- 6 saatlik iki canlı yayın yaptık. Birincisine sağ olsun Cem (Yılmaz) koşa koşa geldi. İkincisine da Beyaz... Bunun dışında da katılan çok değerli ünlülerimiz var. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim, kime "Alo" desek, uçarak geliyor. "Ben gelememem, kusura bakmayın" diyen hiç duymadım. Herkes gönüllü. Müthiş bir sivil dayanışma. Dahası sadece Fenerliler değil, destekleyen Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar da var. Neticede Fenerbahçe Türkiye'nin bir zenginliği.

Şimdi neler olacak?

- Çok önemli üç gün bizi bekliyor. 27-28-29 Mayıs... 28'inde Star TV'de bir yayınımız var. Ferit Şahenk, "Yapabileceğim ne varsa, ben de yaparım!" demişti tereddütsüz. Biz de ondan bir gece istedik. Star TV'de 28'si gecesi özel bir yayınımız var. Çeşitli sürprizlerimiz olacak. Sonra 29'unu sosyal medya günü ilan ediyoruz.

Çünkü ülkemizin ekonomik şartları, kulüplerin bugün bizim hayal ettiğimiz futbolcularla buluşabilmesi için gelirleri yeterli değil. Avrupa kupalarında mücadele eden, başarılı bir takım kurulmak isteniyorsa çok ciddi bir bütçe gerekiyor. Bu bütçe de normal şartlarda oluşamıyor Türkiye'de. Bunun en önemli sebebi, gelir kaynaklarının belli seviyede olması. İkinci neden -Fenerbahçe kulübüyle ilgili- zamanında yapılan operasyonel saldırıların da etkisiyle, kulüp çok ciddi derecede borçlanmış durumda.

Yani aslında Ali Koç geldiğinde zannettiğinden daha fazla bir borçla mı karşılaştı?

Öyle tahmin ediyorum. İnsanlar bir şeyi gözden kaçırıyor: Dünyada bir takım tuhaf adamların başka ülkelerde kulüpleri olduğunu görüyorsun. Abramoviç mesela. "Vay be! Abramoviç geldi, Chelsea'yi uçurdu!" diyorsun. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Abramoviç, Chelsea Kulübü'nün sahibi. Yani o yüksek bütçeli takımların hepsinin bir 'sahibi' var. Şirket de olabilir, şahıs da. Bugün Abramoviç bir para yatırınca, o parayı belki ikiye, belki üçe katlayacak. Fenerbahçe'ye ödenen hiçbir kuruş ise geri alınamayacak. Bu konuda Ali Koç dünya tarihine geçmiş olabilir.