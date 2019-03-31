Acun Ilıcalı'dan Flaş Açıklama: Survivor'ın Kaderi Değişecek

TV8'in heyecanla izlenen yarışma programı Survivor'da büyük değişikliğe gidildi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "İşte Survivor'un kaderini değiştirecek karar" paylaşımıyla merak uyandırdı.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

Itır Esen'in sunduğu Survivor'un Youtube kanalında, yarışmada yapılan büyük değişiklik açıklandı. Esen, "Dominikten çok sürpriz bir son dakika haberi geldi. Survivor'da kartlar yeniden dağıtılıyor ve takımlar karıştırılıyor" duyurusuyla yapılan değişikliği açıkladı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Acun Ilıcalı yarışmayla ilgili alınan yeni kararla ilgili Ada konseyinde açıklama yapacak.