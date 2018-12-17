Acun Ilıcalı'dan Hayvana İşkence Yapan Murat'a Sert Tepki!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programındaki olağandışı davranışlarıyla adını duyuran Murat Özdemir'in papağanına eziyet etme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Acun Ilıcalı Murat'a sert tepki gösterdi.

"İNSAN MÜSVEDDESİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programındaki olağandışı davranışlarıyla adını duyuran Murat Özdemir'in papağanına eziyet etme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Murat Özdemir'e sert tepki gösterdi Ilıcalı sosyal medya hesabından, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.