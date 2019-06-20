20.06.2019 23:54
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Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil bombası! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası için yapılan WinWin yayınında Acun Ilıcalı, Mesut Özil ile ilgili gerçeği açıkladı. Ilıcalı, Mesut Özil'in 2 yıllık sözleşmesi var ama ondan sonra bence Fenerbahçe forması giyecek.

Beklentilerin üzerine çıkalım rakamlarla şaşırtalım ve Başkanımız zaten bize bir yıldız transferi yapar. Bu kampanya neden yapılıyor hepimiz biliyoruz ama beklenen rakamların çok üstüne çıkarsak neden olmasın.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı yıldız transferi sözlerinin sonrasında gecenin bombasını patlattı. Ilıcalı, " Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak." dedi.

Ali Koç bunun üzerine"Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal Ali Koç, "Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani!" dedi. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir." diyerek noktayı koydu.

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil bombası! Canlı yayında açıkladı
Ali Koç, Arsenal, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor

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