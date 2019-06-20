Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil bombası! Canlı yayında açıkladı

Beklentilerin üzerine çıkalım rakamlarla şaşırtalım ve Başkanımız zaten bize bir yıldız transferi yapar. Bu kampanya neden yapılıyor hepimiz biliyoruz ama beklenen rakamların çok üstüne çıkarsak neden olmasın.

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı yıldız transferi sözlerinin sonrasında gecenin bombasını patlattı. Ilıcalı, " Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak." dedi.

Ali Koç bunun üzerine"Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal Ali Koç, "Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani!" dedi. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak, "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir." diyerek noktayı koydu.