Acun Ilıcalı'dan "Şeyma'nın Yaşadığı Evi Sattı" Haberlerine Açıklama Geldi!

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın yaşadığı villayı 50 Milyon TL'ye satıldığı iddia edilmişti. Ilıcalı'dan iddialara ilişkin bir düzeltme geldi.

"ŞEYMA SOKAKTA KALMAYACAK"

Canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken, "Acun Ilıcalı dün ikimizi de aradı. Dün yaptığımız haberde villanın 50 milyon TL'ye satıldığını duyurmuştuk. Acun Ilıcalı evin satışı için pazarlıkların devam ettiğini söyledi. O ev yaklaşık 100 Milyon TL'ye alınmış ve 50 Milyon TL'nin üzerinde bir fiyata satacağını ayrıca Şeyma Subaşı'nın sokakta kalmayacağını; yaptıkları protokol gereği Şeyma Subaşı'na başka bir ev alacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma'nın Evini Sattı' Haberlerine Açıklama Geldi!">

"BEN DE ZATEN AYRILACAKTIM"

Şeyma Subaşı daha önce bu tarz haberlerle ilgili açıklama yaparak, "Boşanma işlemi gerçekleşince Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim için de." demişti.