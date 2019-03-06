06 Mart 2019, 19:05
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Acun Ilıcalı'dan "Şeyma'nın Yaşadığı Evi Sattı" Haberlerine Açıklama Geldi!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'nın yaşadığı evi 50 milyon TL'ye sattığı iddialarının ortaya atılmasının ardından açıklama yaparak, yaptıkları protokol gereği Subaşı'na yeni bir ev alacağını açıkladı. Ilıcalı ayrıca evin değerinin 100 milyon TL olduğunu ifade etti.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın yaşadığı villayı 50 Milyon TL'ye satıldığı iddia edilmişti. Ilıcalı'dan iddialara ilişkin bir düzeltme geldi.

"ŞEYMA SOKAKTA KALMAYACAK"

Canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken, "Acun Ilıcalı dün ikimizi de aradı. Dün yaptığımız haberde villanın 50 milyon TL'ye satıldığını duyurmuştuk. Acun Ilıcalı evin satışı için pazarlıkların devam ettiğini söyledi. O ev yaklaşık 100 Milyon TL'ye alınmış ve 50 Milyon TL'nin üzerinde bir fiyata satacağını ayrıca Şeyma Subaşı'nın sokakta kalmayacağını; yaptıkları protokol gereği Şeyma Subaşı'na başka bir ev alacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma'nın Evini Sattı' Haberlerine Açıklama Geldi!">

"BEN DE ZATEN AYRILACAKTIM"

Şeyma Subaşı daha önce bu tarz haberlerle ilgili açıklama yaparak, "Boşanma işlemi gerçekleşince Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim için de." demişti.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin


YORUMLAR (22)
POLAT: Al elinden ne varsa acun usta
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UNESCO: ACUN SEN 100 MİLYON TL EVSİZ VE AÇ KALAN INSANLARA BAĞIŞLA BİZDE ŞEYMA SOKAKTA KALMASIN DIYE KAMPANYA BAŞLATALIM HAHA
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2 0
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EVLİLİK BİTTİ: Ev elden gitti
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ASLI: HELAL OLSUN ADAM GİBİ ADAMIŞ. HER KADINA BÖYLE EŞ NASİP OLSUN.
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ADANA: Yinemi bu kadın bıktık bu haberlerden, durmadan bunun haberi yapılıyor
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