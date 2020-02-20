Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasıyla gündem olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular programına konuk oldu.

Reytinglerde birinci sıraya yükselen fenomen yarışma programı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIM 2-3 KİŞİ VAR"

"O Ses Türkiye'de de Survivor'da da 'kazansa keşke' dediklerim oluyor her zaman" diyen Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben de insanım, ben de sizin gibi izliyorum. Bu işten çok zevk alıyorum. İster istemez birilerine daha yakın hissediyorsun. İhtiyacı olanı hissettiğin zaman, 'O kazansın' diyorsun içinden. Doğal olarak olayın bir parçasıyım. Şu anda hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var. Nisa'nın performansı da benim için sürprizdi mesela, dikkat çekti. Bu tip arkadaşlarımızı yadırgamayalım. Tuğba Melis Türk'te ilerleme olacak. Futbol takımı kampı gibi düşün. Survivor tam bir akıl oyunu. Mesela Hakan Hatipoğlu vardı. Şimdi yorumcu kendisi. 'Gel senle bir gezelim' der. Bir bakmışsın, Survivor'dan elenmişsin. Öyle biriydi"

ESPRİLİ CEVAP

Oğuzhan Uğur, Survivor 2020'in ilk bölümündeki adaya giriş sahnesiyle sosyal medyaya damga vuran Acun Ilıcalı'ya, çok konuşulan bu konuyu sordu. Başarılı televizyoncu, "Survivor'a gelişim 7-8 senedir klasik. Tırla, yarış motosikletiyle, sürat teknesiyle geldiğim de oldu" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, "Bu araçlar benim değil, çekim için kullandık. Onlara binecek kadar düşmedim daha" şeklkindeki esprili cevabıyla dikkat çekti.

Survivor 2020'nin ilk bölümünde; spor arabayla belli bir noktaya gelen Ilıcalı, daha sonra atv aracına bindi, son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı. 50 yaşındaki yapımcı, geçtiğimiz yıllarda Survivor oyun alanına TIR'la giriş yapmıştı.