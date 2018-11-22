22 Kasım 2018, 07:33
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Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal'a Ağır Gönderme: O Ses Kaynanalar Yapsın

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın sunduğu programın 'Yemekteyiz'e benzetilmesi hakkında "Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' yapsınlar." dedi.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemek sonrası basın mensuplarına poz veren Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın sunduğu ve format olarak 'Yemekteyiz'e benzetilmesi hakkında konuştu.

"O SES KAYNANALAR' YAPSINLAR"

Zuhal Topal'ın sunduğu program ile TV8'deki 'Yemekteyiz' programının aynı formatta olduğu haberleri hakkında konuşan başarılı televizyoncu, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Benim Zuhal Topal'la sorunum yok. Formatı kullananlar ile ilgili bir olay. Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' diye bir program yapsınlar" dedi.

"ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya mesaj gönderen Zuhal Topal, "Kamuoyunda algı yaratmaya çalışıyor ama mesajları okudunuz mu hiç? İnsanlardan ban destek mesajları geliyor, ona da ayda bir böyle destek geliyor. Sanki dava açılmış, kazanılmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ama başarılı olamadılar. Acaba reytinglerim bu kadar iyi olmasaydı gene bu dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil." dedi.

"O SES TÜRKİYE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Öte yandan şarkıcı Ilıcalı ile yemek yiyen Murat Boz, "Bence 'O Ses Türkiye' altın çağını yaşıyor. Çünkü iki büyük televizyon sunucusu Beyazıt ve Seda Sayan'la birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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22 Kasım 2018 Perşembe 07:33



YORUMLAR (13)
FERMANDELİ: Ya acun çok boş konusuyorsun sen zaten taklit burkmadinki kadin taklit yapsin
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ZUHALIM TOPALIM: çop pardon da senin tüm formatların taklit yurt dışında ne varsa aynısını yapan sensin. . yoksa kaynanalar sizimi geçti :))
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  • XQERZ : formatı parasını ödeyip satın alıyor. telif diye bir şey var topal zuhal seni
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KOLPA: Senin her şeyin yurtdışından çalma ona kimse bir şey diyormu
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BOŞ YAPMA ACUN: acun yaptığın programların hepsi yurtdışı kaynaklı onlar ağlıyor mu? milletin tercihine kalmış ister senin yemeğini izler ister zuhalin karışamazsın boş yapma!
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