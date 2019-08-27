Acun Ilıcalı duyurdu: Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'de jüri olabilir

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün yakın arkadaşı İstanbul'da gazeteci Ahmet Hakan ile buluştu. Tv8'in moderatörlerinden Orkun Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Ahmet Hakan'ın yeni sezonda Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri olabileceğinin sinyalini verdi.

"AHMET HAKAN'DAN ÇOK NET JÜRİ OLUR"

Acun Ilıcalı, 'Ahmet Hakan'ı nerede görmek istersiniz?' sorusuna "Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor." cevabını verdi.

AHMET HAKAN'A TAVSİYELERDE BULUNDU

Ahmet Hakan'a tavsiyelerde bulunan Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Tavsiye olarak söyleyeyim. Kendisinin dışında, benim tarzımdaki konuşmaların içinde olduğu programlarda da bir sac ayağı çok güzel olur. Kendi uzmanlık alanındaki programlar zevkle izleniyor o ayrı ama öteki konularda da görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum."

Ahmet Hakan ise Acun Ilıcalı'nın gördüğü gibi samimi biri olduğunu ama aynı zamanda da mesafeli biri olduğunu söyledi.