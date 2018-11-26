Acun Ilıcalı'nın, Eski Eşi Zeynep'e Şeyma Subaşı'dan Daha Fazla Nafaka Ödediği Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ödenecek nafaka ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı'nın diğer eski eşine Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödediği ortaya çıktı.

"SİNİRDEN DELİRİR"

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşına aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı'nın biz önce eşi Zeynep hanıma 150 bin TL nafaka ödediği ortaya çıktı. Bu olay sosyal medya kullanıcıların da diline düştü. Konu ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Vay be Şeyma kesin bunu öğrenince sinirden delirir." yorumunu yaptı.