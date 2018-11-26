26 Kasım 2018, 22:48
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Acun Ilıcalı'nın, Eski Eşi Zeynep'e Şeyma Subaşı'dan Daha Fazla Nafaka Ödediği Ortaya Çıktı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla evliliklerini noktaladı. Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkarken bir önceki eşine 150 bin TL nafaka ödediği öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ödenecek nafaka ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı'nın diğer eski eşine Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödediği ortaya çıktı.

"SİNİRDEN DELİRİR"

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, ani bir kararla boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşına aylık 125 bin TL nafaka ödeyeceği ortaya çıkmıştı. Ilıcalı'nın biz önce eşi Zeynep hanıma 150 bin TL nafaka ödediği ortaya çıktı. Bu olay sosyal medya kullanıcıların da diline düştü. Konu ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Vay be Şeyma kesin bunu öğrenince sinirden delirir." yorumunu yaptı.

Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:48



YORUMLAR (24)
KKK: ACUN BENIMLE EVLENSENE SOZ SENI BIRAKMAM OTURUR YER ICER GEZERIM
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Q: Bir ay önce Acun bana çok aşık hem de çok diyordu ,röportajda.
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ZZ EBANİ: Avrupa sokaklarında dolaşırken bir Türk'e rastladım. Öfkeli ve sitemli idi. Derdin nedir Reis dedim ? Sorma reis dedi : " Acun karılara verdiği nafakaları bize verseydi, düşmezdik gavur illerine. Sitemim ondandır dedi." Dedim vay ben öleydim...
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  • ZZ EBANİ : Yorumlarımı kıskananın çocuğu olmasın..
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  • İİİİ : KAÇINCI BASKI YA GEREKSİZ BOŞ ADAM SENDE. İŞİN GÜCÜN YOKMU SENİN HAYRET BİR ŞEY
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