23.06.2019 14:15
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Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanan Acun Ilıcalı, gönlünden geçeni söyleyerek ülkedeki gerilimin bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı , "Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. İnşallah, bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" dedi.

VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FAZLA GERİLİM VAR HİÇ MUTLU DEĞİLİM"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" dedi.

Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!
Kaynak: İHA
İstanbul , Acun Ilıcalı , Magazin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(7)
TESPİT:BİNALİ YILDIRIMA VERMİŞTİR OYUNU, SEBEBİ İSE, AKP DÖNEMİ ZENGİNLEŞEN TAŞERON KADROLARDAN SADECE BİRİ DİR ILICALI ACUN.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:La bi yürü git teneke olsan ne olur olmasan ne boş herif
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ADINIZI YAZIN:DAHA GÜZEL OLACAK
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FİRAT:Vay acun :)
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ASLI:HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.
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