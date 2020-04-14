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Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınırken, federasyonlar bir çıkış yolu arıyor. Bein Sports'a konuşan Acun Ilıcalı Süper Lig'den Premier Lig'e kadar birçok konuda görüş belirtti. Acun Ilıcalı, ertelenen liglerde Final Four oynanmasını aptalca bulduğunu söyledi.

14.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:42

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatın tüm alanını olumsuz etkilerden sporu da vurdu hatta ligler ertelendi. Bein Sports'a konuşan Acun Ilıcalı Süper Lig'den Premier Lig'e kadar birçok konuda görüş belirtti.

"Türkiye'ye gidiş-geliş imkansız. Dominik'ten çıkmamız da zor gözüküyor" diyen Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı;

Dünyanın zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz. Bana sorarsanız, çok şanslı bir durumdayız. En azından burada üretim yapabiliyoruz, işimizi yapabiliyoruz. Ekibimle de hiç bu kadar uzun süre birlikte olamamıştım. Bizim için bir kenetlenme dönemi oldu diyebilirim.

"UFAK ÇAPLI BİR LİG KURDUM"

Benim, oyunlara karşı olan merakımı biliyorsunuz. Burada hemen ufak çaplı bir lig kurdum. Futbola olan özlemimizi akşamları maç yaparak giderebiliyoruz. Burada çıkışlar kapatıldı zaten. Biz de burada kendi dünyamızı kurduk diyebilirim. 2 yıl önce, "bu kadar büyük prodüksiyon yapıyorsak, kapalı alan olsun" dedik. Böyle bir belayla karşılaşınca da çok işimize yaradı. Eski yerimizde olsak imkansızdı çekim yapmamız.

SÜPER LİG İÇİN ÖNERİ

Ağustosun biraz erkeninde ligi başlatmak, eylülün ortasına doğru ligi bitirmek. 15 gün ara ve yeni sezonun başlaması uygun olur diye düşünüyorum. Ben UEFA'nın kafası tamamen paraya çalıştığı için orada maçlarda azalmalardan kaçmaya çalışabilirler. Ekimde başla elemeleri azalt. Grup bile yapmadan eleme usulü yaparsan kasımda da başlayabilirsin.

"LIVERPOOL'DA BÜYÜK PANİK VAR"

Ben yabancı gazeteleri de okuyorum. Liverpool'da büyük bir panik var gördüğüm kadarıyla. Acaba sayılmayacak mı paniği var o tarafta. Dünyanın en büyük farkını attılar ama belki de şampiyon olamayacaklar.

"EN APTALCA ŞEY FINAL FOUR"

Hayatımda gördüğüm en adaletsiz, en aptalca şey Final Four. Meksika'da lig için mesela ilk 8'i, 8-1, 7-2 diye eşleştirerek çeyrek final oynatıyor. Açılış - kapanış ligi yapıyor. Final Four'daki olayda ise 20 takım var 38 maçı kazandın 1 mağlubiyetin var 3.sün. Diğer takım da 12 mağlubiyet aldı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yap bunu 7 üzerinden bütün Avrupa Final Four'u yaşasın."

Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Etiketler: Acun Ilıcalı, Bein Sports, Spor
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