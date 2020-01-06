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Acun Ilıcalı ile 30 yaş küçük aşkı Çağla Altunkaya'nın fotoğrafı ortaya çıktı

Adı bir süredir kendisinden 30 yaş küçük olan Çağla Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı'nın aşkı belgelendi. Çiftin, geçtiğimiz Haziran ayında çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

06.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:55 Acun Ilıcalı ile 30 yaş küçük aşkı Çağla Altunkaya'nın fotoğrafı ortaya çıktı

Bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya aşkı belgelendi.

AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz aylarında yakınlaştığı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı'nın yüzünü güldüren yeni aşkının ilk karesi de ortaya çıktı. İlişkileri hakkında sessiz kalan ikilinin geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir karesi basına sızdı ve aşk belgelenmiş oldu.

ACUN TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz yaz aylarında birkaç kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve çağla Altunkaya aşkının ilk hamlesi geçtiğimiz günlerde geldi. Acun Ilıcalı,O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da çağırdı. Altunkaya'nın çekimlerde olduğu ise bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesiyle ortaya çıktı. Bu olayın ardından yeni bir hamle yapan Ilıcalı, Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.


Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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