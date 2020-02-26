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Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Adı bir süredir Acun Ilıcalı ile anılan Çağla Altunkaya, sosyal medyada trend olan bir uygulama olan "TC Simülasyonunda kimsin?" efektinde sevgilisi Ilıcalı'nın adı çıkınca verdiği tepki gündem oldu.

26.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:01

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilenSuper BowlLIV'de birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın aşkı da böylelikle belgelenmiş oldu. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Altunkaya'nın yaptığı son paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

ACUN ILICALI PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Aşklarını göz önünde yaşamamaya dikkat eden ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, Sosyal medyanın yeni uygulamalarından olan "TC Simülasyonunda Kimsin?" efektini deneyen Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca ne tepki vereceğini şaşırdı. kadın sevgilisi Acun Iıcalı'nın isminin çıkmasına sadece gülerek tepki verirken, söz konusu sosyal medyada çok konuşuldu.

TV8'İN ÇEKİMLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yaz ayında birlikte Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen 50 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 20 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise Altunkaya'nın çekimlerde olması hatta bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesi ikilinin aşk iddialarını güçlendirmişti.

AŞK SUPER BOWL'DA BELGELENDİ

Super Bowl LIV'i yerinde izlemek için Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, sunucu Martha Stewart'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çağla Altunkaya ile görüntülenince aşk da belgelenmiş oldu.

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

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