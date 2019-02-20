20 Şubat 2019, 11:54
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Acun Ilıcalı İle Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen Nişantaşı'nda Hüngür Hüngür Ağladı

Son dönemde adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, Nişantaşı'nda bir kafede hüngür hüngür ağlarken görüntülendi. Esen'i karşısında oturan annesi sakinleştirdi.

Son dönemde özel hayatıyla adından sıkça söze ettiren genç manken Itır Esen, Nişantaşı'nda bir kafe'de hüngür hüngür ağlarken objektiflerine takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Esen, "Ailevi bir durum var" demekle yetindi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Snob Magazin'in haberine göre; adı Acun Ilıcalı ile adı aşk dedikodularına karışan Itır Esen önceki gün annesi ile Nişantaşı'ndaydı. Annesi ile bir kafede oturan Itır Esen uzun süre telefonda mesajlaştı. Kendisine gelen mesajları cevaplarken durmadan ağlayan Itır Esen'i annesi Hande Esen sakinleştirmeye çalıştı. O sırada gözleri dolan ve hüngür hüngür ağlayan Itır Esen, mekan çıkışı "Neden ağladınız" sorusunu, "Ailevi bir durum vardı onun için" cevabını verdi.

"ACUN'LA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

'Adınız Acun Ilıcalı ile anılıyor bu konuda ne demek istersiniz?' sorusuna da yanıt veren güzel manken "Birlikte çalışıyoruz" demekle yetindi. Itır Esen, 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapıyor.

Manken,Acun Ilıcalı,Nişantaşı,Itır Esen


YORUMLAR (44)
DOĞA: Acun aşkı da neymiş böyle arkadaş adam 50 yaşında ıtır Esen de 23 vardır ne aşk bu Anne Babası kızmıyor mu ya bu ne saçmalık kötü örnek olmayın!!
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ADINIZI YAZIN: AĞLAMA DEĞMEZ HAYAT BU GÖZ YAŞLARINA
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AHMET: ajun survivora anrelina lima al reytingle fırlasın
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ADAM : Itır parayı seç acunu del parayi
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