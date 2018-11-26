26 Kasım 2018, 11:43
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Acun Ilıcalı İle Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı'nın Paylaşımında, Şaşırtan Çağatay Ulusoy Detayı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin ardından şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy'un dövmesindeki cümlenin aynısı yazması büyük tartışma yarattı.

Büyük bir aşkla geçtiğimiz yıl Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, bir süredir evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları ve sorunların üstesinden gelemedikleri için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Magazin kulislerinde dolaşan bir bomba iddiada ise Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlliktelik yaşadığıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu iddiayı ortaya atan ilk isim ise ünlü gelin adayı Sinem Umaş oldu.

ÜNLÜ GELİN ADAYI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.

DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI

Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:43



YORUMLAR (25)
GND: bunların hepsinin midesi geniş yanyana grup bile yaparlar
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ACUN AZUR: acun la parası ile bile evlense bok varda mı aldatıyon. sonradan parayı görenler bunlar. çağatay la nekadar birlikte olabilirsin. sadece geçici bir heves şeymanınki. ilkinin dönüp dolaşacağı yer yine kürkçü dükkanı
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ALİ: Yazık ki sizin yetiştireceğiz çocuklara.
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YORUMCU: Bu kadın yıllarca acunun metresi oldu ama şuna bakın ki evlendikten bir sene sonra ayrılıyor!!!sebebi ne nafaka ve tazminatı hak etti artık işi bitti ve ayrılabilir.
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  • ... : Nafaka ve tazminat mı . Onlar şuana kadar ait olduğu şeylerin yaninda çerez parası kalır . Etilerde lüks bir kafesi var nafaka alsa ne olur almada ne
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