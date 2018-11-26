Acun Ilıcalı İle Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı'nın Paylaşımında, Şaşırtan Çağatay Ulusoy Detayı

Büyük bir aşkla geçtiğimiz yıl Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, bir süredir evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları ve sorunların üstesinden gelemedikleri için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

BİRLİKTE OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Magazin kulislerinde dolaşan bir bomba iddiada ise Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlliktelik yaşadığıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu iddiayı ortaya atan ilk isim ise ünlü gelin adayı Sinem Umaş oldu.

ÜNLÜ GELİN ADAYI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Adını 'Gelinim Olur Musun?' programıyla duyuran eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.

DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI

Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı.