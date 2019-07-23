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Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Pascal Nouma'dan Survivor göndermesi

Yıllar önce katıldığı Survivor'da Nihat Doğan'la tartıştığı için diskalifiye edilen Pascal Nouma, yıllar sonra Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti.

23.07.2019 09:31 Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaşan Pascal Nouma'dan Survivor göndermesi

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasında Nihat Doğan ile olan kavgası yüzünden diskalifiye olan Pascal Nouma, yıllar sonra Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek eski günlere göndermede bulundu.

ACUN'LA BULUŞTU

Futbolu bıraktıktan sonra Survivor yarışmasına katılan Pascal Nouma, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Nouma, Acun Ilıcalı ile de Alaçatı'da buluştu. Yıllar sonra Ilıcalı ile buluşan Nouma, çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı. Nouma, bu paylaşımın altına "Survivor'da ne üzmüştüm seni" notunu ekledi. Nouma'nın bu paylaşımda ise Nihat Doğan'a gönderme yaptığı iddia edildi.

DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Survivor'da oyun esnasında Nihat Doğan'la kavga eden Pascal Nouma, yarışmadan diskaliye edilmişti. Acun Ilıcalı, kavga sonrası yapılan ada konseyinde ise şunları söylemişti:

"Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Çok zor şartlarda sinirlerin gerilmesi çok normal. Ancak oyunda gördüklerimiz kabul edilebilir şeyler değil. Biz prodüksiyon olarak bunu yaşamak istemiyoruz. Bugün yaşadığımız olaylar, güvenlik açısından karamsarlık yarattı. Olayların buradan nereye gideceğini göremiyoruz. Şu anda adada güvenlik tehlikesi var. Ekibim ve Show TV, birlikte bir toplantı yaptık. Bundan sonra adada güvenlikten emin olamayacağımız için Pascal Nouma'yı diskalifiye ettik."

KLİPTE ROL ALMIŞTI

Bir süredir Kadir Çöpdemir ile radyo programı sunan Pascal Nouma, son olarak Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibinde rol almıştı.


Acun Ilıcalı, Pascal Nouma, Nihat Doğan, Magazin

YORUMLAR (3)
12345: aynısını turabi kaç defa yaptı hiç öyle bişey yapmadın acun efendi.
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ADINIZI YAZINŞKŞÖ: pascal nihat''ı dövdü mü?ıssız acun kaldı mı? felek öcün aldı mı?şimdi yürek yırtılır.
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SS: acunun işine geleni diskalifiye ediyor reytingi yüksek bir eşkiyayi tutar survivorda fizksel temas yasandı gram diskalifiye etmedi
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