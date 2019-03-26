Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar İstanbul'da yemekte buluştu. Avşar çektiği eğlenceli bir videoyu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"BİZ YİNE BİRBİRİMİZE GİRDİK"

Acun Ilıcalı ile yemekte buluşan Hülya Avşar, Instagram hesabına çektiği bir videoyu koydu. Yıllardır birlikte pek çok iş yapan Ilıcalı ve Avşar'ın eğlenceli diyalogları dikkat çekti. Ilıcalı'nın çektiği videoya yorum yapan Avşar, "Yine birbirimize girdik" dedi. İkilinin kimin daha iyi video çektiği tartışması ise esprili anlar yaşandı Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Siz gerçekten komik bir ikilisiniz sizi tekrardan kamera karşısında görmek istiyoruz." dedi.