30 Kasım 2018, 08:48
»»

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Boşanması TBMM Gündemine Taşındı

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin TL nafaka alması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı. Kahramanmaraş vekili, Şeyma'nın alacağı nafakanın ballandıra ballandıra anlatılmasının topluma kötü örnek olduğunu söyledi.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan alacağı 125 bin TL'lik nafaka, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği 125 bin TL'lik nafakayı Meclis gündemine taşıdı

"ŞEYMA'NIN NAFAKASI BALLANDIRA BALLANDIRA SUNULUYOR"

Akşam'da yer alan habere göre, Aycan, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor.

Sefer Aycan

"RTÜK'E GEREKLİ UYARILAR YAPTIK"

Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli"

125 BİN TL NAFAKA ALACAK

9 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl nikahla taçlandıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla hafta başında boşandı. 8 dakika süren boşanma davasında Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve kendisi için aylık 125 bin TL almasına karar verildi.

Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı
30 Kasım 2018 Cuma 08:48



YORUMLAR (28)
DYB: Ne ülkeyiz be şehit haberleri kadın cinayetleri kaçırılan çocuklar bu kadar gündem olmadı şu an gündem 1- Acun un boşanması 2-Plastik poşetlerin paralı olması
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VAT.: bu para nerden geliyor ya, şıp sevdi şıp ayrılık topluma kötö örnek örf ve adetlerimize ters bi davranışlar bu tür insanların hayatı topluma haber olarak sunuluyor bize ne millet işsiz gezerken acun bu paraları nasıl nerden kazanıyor ya fakirlere yardım etsin madem okadar parası var car cur edene kadar fakir fukaraya dağıtsın. . . . . . .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: aynı şeyi şuan siz yapıyorsunuz. . . ne kadar etik
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: siz önce boşanıp ömür boyu nafaka veya babadan ve anadan kalan emekli maaşını almak için, evlenmeden birliktelik yaşayan insanları konuşun, araştırın bulun, vatandaşta, devlette zarara uğramasın. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
TOLGA: Zaten nafaka için evlenmişti , acun o paraya yabancı bir hatun ile evlense mutlu mesut yaşardı
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın