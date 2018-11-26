26 Kasım 2018, 15:57
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Acun Ilıcalı ile Tek Celsede Boşanan Şeyma Subaşı'dan "Umurumda Değil" Pozu

9 yıldır birlikte olduğu Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, adliye sonrası ilk paylaşımını kafesinde yaptı. Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün öğleden sonra Silivri Adliyesi'ne gelerek evliliklerini 8 dakika süren duruşma ile sonlandırdı. Subaşı, boşanma sonrası ilk paylaşımı ise kafesinde yaptı.

MUTLULUĞUNDAN BİR ŞEY KAYBETMEDİ

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Subaşı, evliliğinin bitmesine rağmen yaptığı eğlenceli paylaşımlarla herkesi şaşırttı.

YÜZÜNDEN KALPLER ÇIKAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli adından söz ettiren Şeyma Subaşı, evliliğinin bitmesine rağmen mutluluğundan adeta bir şey kaybetmedi. Subaşı, önce kafesinde çalışan aşçısıyla fotoğraf paylaştı. Sonra da Instagram'ın hikaye kısmından yüzünden kalpler çıkaran bir filtreyle fotoğraf paylaştı.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57



YORUMLAR (63)
ADANALI: 3 gün sonra unutulur şeyma kim ki diger kadınlardan ne farkı var hepsi aynı biri zayıf biri etli biri kısa biri uzun ama şeyma unuttugun bir şey var AHİRET...
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HALE: Adaletsizlige bak ya benim eski damadim serbest calistigi icin biz 5kurus nafaka alamadik torunum icin acun sa kendini aldatan kadina bu meblayi verecekmis
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ADINIZI YAZIN...: IKINCI ASENA OLAYI YA BU BUNDAN SONRA DURMAZ ARTIK VAKALARI
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BEYİN BABA: Şunu anlayın artık ey kardeşler.Bu insanların evlilik gibi bir dertleri yok.İstediği zaman istediği insanla birlikte olmak isterler.Daha evlenirken boşanacağını bilirler bunlar.Boşuna kafa yormayın.Beyninize yazık.
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JASON: Bu hayatın toprağın altındaki partı da var. Son perde diyorlar o kısmına. Burada üzüyorsun kırıyorsun aldatıyorsun, orada üzüp kırıp ağlatıyorlar.
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