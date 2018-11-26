Acun Ilıcalı ile Tek Celsede Boşanan Şeyma Subaşı'dan "Umurumda Değil" Pozu

9 yıldır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün öğleden sonra Silivri Adliyesi'ne gelerek evliliklerini 8 dakika süren duruşma ile sonlandırdı. Subaşı, boşanma sonrası ilk paylaşımı ise kafesinde yaptı.

MUTLULUĞUNDAN BİR ŞEY KAYBETMEDİ

Uzun yıllardır Acun Ilıcalı'yla birlikte olan geçtiğimiz eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Subaşı, evliliğinin bitmesine rağmen yaptığı eğlenceli paylaşımlarla herkesi şaşırttı.

YÜZÜNDEN KALPLER ÇIKAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli adından söz ettiren Şeyma Subaşı, evliliğinin bitmesine rağmen mutluluğundan adeta bir şey kaybetmedi. Subaşı, önce kafesinde çalışan aşçısıyla fotoğraf paylaştı. Sonra da Instagram'ın hikaye kısmından yüzünden kalpler çıkaran bir filtreyle fotoğraf paylaştı.