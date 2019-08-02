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Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Esat Yontunç'un baba olduğunu duyurdu

Acun Medya Genel Koordinatörü ve Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı olan Esat Yontunç ve Hande Gülşen, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı yazdığı notla da herkesi güldürdü.

02.08.2019 11:40
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Esat Yontunç'un baba olduğunu duyurdu

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte çalıştığı ve yakın dostu olan Esat Yontunç'un baba olduğunu duyurdu. Ilıcalı, çiftin 'Esathan' ismini koyduğu bebeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım" dedi.

"GÖZÜMÜZ AYDIN"

Yaşadığı mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ilıcalı, çiftin en mutlu gününü de eğlenceli bir notla paylaştı. Ilıcalı, Esat Yontunç ve bebeklerinin fotoğrafını "Gözümüz aydın, Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım" notuyla paylaştı.


Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, Magazin

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