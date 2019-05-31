31.05.2019 09:23
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Acun Ilıcalı, Itır Esen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu

Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, konu hakkında ilk kez konuşarak tartışmalara son noktayı koydu.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte olduğu Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz senenin sonunda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın birlikte çalışmaya başladığı Itır Esen'le sevgili olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün Levent'te görüntülenen Ilıcalı, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ilıcalı, aşk dedikodular hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum."

Acun Ilıcalı, Itır Esen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Itır Esen, Magazin

YORUMLAR (12)
ADİL DÖNYA: ALLAHSIZLAR PARANIZ VAR DİYE DÜNYAYA BUKADAR KİLTEME HAKKA SAHİP DEĞİLSİNİZ İŞİNİZE GELBEZ AMA BUNU BİRDE ÖTEKİ TARAFI VAR NASIL HESAP VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ ACABA.
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RÖNESANS: İnsanın o kadar kızı olnca daha beyefendi olması lazım sen yaşlandığında seninde kızların büyümüş olacak ona göre nasıl efendi olursan efendilik beklersin. O kızlar senin yaşına göre değil. Git bir dul la evlen onu sevindir.
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BİRİSİ: kızı yaşında ne beklersin acundan amac belli zaten meşhur ettikleride ortada kerim bilmem ne ibnesi falan filan
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DÜRBÜNLÜ: ÜRETKEN BİR DÖNEM DERKEN ÇOCUK GELECEK BAKIN GÖRÜN :)
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MARY SAN SEBASTIAN: ''''Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız!! ''''Anlıyorum sizi. Sizi çok iyi anlıyorum.
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