Acun Ilıcalı, Kızı Leyla Ilıcalı ile Rap Şarkı Söyledi

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden eski eşi Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla ile rap müziğinin efsane ismi Tupac'ın Only God Can Judge Me şarkısını söyledi. Ilıcalı'nın çekip paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KIZIYLA RAP YAPTI

İşi dolayısıyla vaktinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Acun Ilıcalı, yoğun temposuna rağmen çocuklarına vakit ayırmayı ihmal etmedi. Ilıcalı, çocuklarıyla geçirdiği güzel zamanları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Kızlarıyla olan fotoğraf ve videolarını paylaşmaktan mutluluk duyan Acun, hesabından paylaştığı son videoda kızı Leyla ile rap söylerken görülüyor.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Acun'un 'Biraz rapçi miyiz?' notuyla paylaştığı video büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.