Acun Ilıcalı, konuk olduğu MasterChef stüdyosunda temizlik yapınca Instagram'dan yorum yağdı

Her bölümde yeni konukların yarıştığı MasterChef Türkiye'nin bugün yayınlanacak olan bölümünde O Ses Türkiye ekibi olacak. MasterChef'te yemek yapacak olan Acun Ilıcalı'nın bir ara temizlik yapması ise sosyal medyaya damga vurdu.

O SES TÜRKİYE EKİBİ BU SEFER YEMEK YAPTI

Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Saadet Özsırkınt'dan oluşan mavi takım ile MasterChef Türkiye yarışmacıları şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için kıyasıya yarışacak. Mavi takımda, Seda Sayan mantarlı sote yemeğini yapacak. Acun Ilıcalı ise tatlı yapacak. Ünlü isimlerle yarışacak olan MasterChef yarışmacıları ise şeflerin isteği üzerine tek ellerini kullanarak yemek yapmaya çalışacak.

ACUN'UN TEMİZLİK YAPMASI ALKIŞ TOPLADI

MasterChef'in yeni bölüm fragmanına damga vuran an ise Acun Ilıcalı'nın temizlik yapması oldu. Eğlenceli tavrıyla her daim dikkat çeken Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan MasterChef'te eline süpürgeyi alarak stüdyoda temizlik yaptı. Ilıcalı'nın temizlik yaptığı gören binlerce sosyal medya kullanıcısı "Koskoca Acun Ilıcalı'ya temizlik yaptıran hayat bize neler yapmaz" yorumunu yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'ya gelen bazı yorumları:

HERKES HADİSE'Yİ SORDU

Hadise'nin MasterChef'e konuk olan ekip içerisinde olması dikkatlerden kaçmadı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Acun Ilıcalı'nın son paylaştığı fotoğrafların altına yorum yaparak Hadise'nin neden olmadığını sordu.