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Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Bir süredir Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya'nın O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında olduğu ortaya çıktı. Çağla'nın görüntüsünün ekrana verilmesi Acun'dan sevgilisine jest olarak yorumlandı.

03.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:44

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altınkaya'yı kanalında ağırladı. Altunkaya'nın O Ses Türkiye yılbaşı programında görüntülerinin ortaya çıkması, aşklarının hala devam ettiği yönünde yorumlara neden oldu.

İLK KEZ ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz yıl boşanmış ardından adı manken Itır Esen'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Esen'le ilişki yaşadığı yönündeki haberlere sessiz kalan Ilıcalı, birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

O SES TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikanos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programıO Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ortaya çıktı.

"AŞKINI İLAN ETTİ"

Gündemi sayfasının haberine göre, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde hazır bulunan Çağla Altunkaya'nın İbrahim Büyükak'ın sahnede şarkı söylediği sırada oynadığı anın görüntüsü ekranlara verildi. Bu olay sonrası "Acun aşkını ilan etti" yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Altunkaya'nın sosyal medya hesabından MasterChef ve O Ses Türkiye stüdyolarından yakın zamanda fotoğraf paylaşması, ikilinin aşklarına son gaz devam ettikleri de konuşuldu.

Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli?Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli?

Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı

Çağla Ayça Altunkaya, O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
HAYAT: bu adam pedofili kesin
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YUNUS: Müslüman ayaklarına, ne rezil bir ülkede yaşıyoruz !
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MÜFTÜ YARDIMCISI....: NEDEN MÜSLÜMANLARA LAF EDECEK YER ARIYORSUN NE ALAKA YANİ
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2 2
HABERLER: BUNUN PEDOFİLİ OLMASI GEREKMEZ Mİ. .
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BİRAZ MANTIK LÜTFEN: Aç bir araştır be arkadaş '' PEDOFİLİ '' ne demek diye , ondan sonra yaz . Kız yirmi yaşında sen pedofiliden bahsediyorsun . Yok '' Bebefili '' tövbe yarabbi
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ODTÜ İNŞAAT: Acun illada eğitimle. öğretimle zengin olunmayacağını tüm Türkiyeye gösterdin, senin hakkın bunlar
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3 7
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: RTÜK E ÇAĞRIDA BULUNUYORUM. ACUN ILICALININ TV 8 KANALINDA YEMEK PROGRAMINDA YEMEKLERİMİZ YANİ NİMET AŞAĞILANIYOR. GEREKEN YAPILSIN. NOT; ÇARŞI ACUN VE AVENESİNE KARŞI
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9 3
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ÇARŞI: PARANIZ OLUNCA PEDOFILI OLMUYORSUNUZ ARKADAŞLAR. EN BUYUK ORNEGI BU ADAMDIR.
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MİÇO: kıskanma çalış seninde olur adamın kafası çalışıyor o ortam öyle
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1 3
KURT BEY: Kızı yaşında ki kızlarla takılmayı huy haline getirmiş. Hepimizin gözüne bakarak ahlaksızlığın kralını yapıyorlar fakat millet olarak hiç birini yadırgamaz hale geldik, neden:çünkü ünlü, çünkü zengin. Kral çıplak bilesiniz
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