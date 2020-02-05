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Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'yla evliydi. Cenaze namazına katılamayan Acun Ilıcalı çelenk gönderdi.

05.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:22

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve ailesi acı bir haberle sarsıldı. Ilıcalı'nın 'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı (79), 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olcay Ilıcalı bu sabah hayatını kaybetti.

ACUN ILICALI CENAZEYE KATILMADI

Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğü ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Olcay Ilıcalı, İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Olcay Ilıcalı'nın eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılamazken çelenk gönderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı'nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı, Kocaeli, TV, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
ORHAN:ALLAH RAHMET EYLESİN NUR İÇİNDE YATSIN RABBİM GERİDE KALANLARA SABIR VERSİN
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MEMLEKETİM:Celenk göndermis ittikatsiz.
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KUZEYİN UŞAĞI:MEMLEKETİM (ANTİ KUZEYİN UŞAĞI) ayağını denk al akıllı ol, insan ol. insan. insan olarak bakacaksın başka yere çekmeden mal.
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ALLAH RAHMET ETSİN))):ÇELENKE Mİ TAKILDIN)))
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KUZEYİN UŞAĞI:Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. . başınız sağ olsun acun bey.
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ANTİ KUZEYİN UŞAGI:niye acunun başı sag olsun dedin. desene sevenlerinin başı sag olsun. ama yok sen illaki yalayacan ya pis yalaka. adam cenazeye bile gitmemiş ama Trabzondaki maça koşa koşa gitti BUDA NE KADAR SEVDİĞİNİ ZATEN GÖSTERİYOR
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