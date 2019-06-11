Acun Ilıcalı'nın Berfu Yıldız'a düğünde taktığı hediye belli oldu

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, geline hediye ettiği 100 bin euro değerindeki saatle adından bir kez daha söz ettirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Eser ve Berfu çitfinin eğlenceli düğünü adeta ünlü akınına uğradı. Bir süredir birlikte olan ancak kamera önüne çıkmayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, düğüne el ele katıldı. Çifti bu mutlu gününde Yılmaz Erdoğan, Aslı Enver, Murat Boz, Seda Sayan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç gibi isimler yalnız bırakmadı.

BONKÖR HEDİYE

Kanalında program sunan Eser'e olan desteğini her zaman belli eden Acun Ilıcalı cömertliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Magazin Merkezi'nin haberine göre; Ilıcalı düğündeettiği dansın yanı sıra taktığı takı ile de çok konuşuldu. Ilıcalı, Berfu Yıldız'a yaklaşık 10.000 Euro (65 bin ?) değerinde Rolex marka saat hediye etti.