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Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

Erzurumlu TV programcısı Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği canlı yayında BB Erzurumspor'a destek yağdı. Programda SMS kampanyasının yanında tam 125 bin 600 forma satışı gerçekleştirildi.

22.08.2019 14:28
Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

Erzurum'un uydudan yayın yapan televizyonu Kardelen TV'den canlı olarak yayınlanan programda Acun Ilıca'nın BB Erzurumspor'a destek programına katılan işadamları, STK yöneticileri ve kulüp başkanları BB Erzurumspor'a adeta destek yağdırdılar.

SMS kampanyasının yanı sıra programda forma satışı yapıldı. 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcanın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, İlçe Belediye başkanları, BB Erzurumspor Teknik heyeti, futbolcular, bürokratlar, STK başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ILICALI: ERZURUMLU OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor"a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Erzurum'da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden Süper Lig'e yükselecek ve hak ettiği yerde olacak" diye konuştu.

Program sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehnir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş tarafından Acun Ilıcalı'ya hediye takdimi yapıldı.

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Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

Acun Ilıcalı, TV, Magazin, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (6)
DADAŞLARDİYARI: kıskananlar çatlasım emi
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DADAŞLARDİYARI: kıskananlar çatlasın
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ADINIZI YAZIN: SEVDAMIZ ERZURUMSPOR
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MEDYA KAVUN: Sokakta dilenince suçlu oluyorsun ekranlarda dilenince alkışlanıyorsun :) yeni moda modern dilencilik.
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FENEVLI: GUZEL TESPİT
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..........: GÜZEL GECEYDİ YOLUN AÇIK OLSUN DADAŞIMMMM
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