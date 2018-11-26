Acun Ilıcalı'nın Eşi Şeyma Subaşı Kimdir? Şeyma Subaşı Kaç Yaşındadır?

Acun Ilıcalı'nın eşi olarak hayatımıza giren ve sosyal medya paylaşımları ile yakından takip edilen Şeyma Subaşı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Şeyma Subaşı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 yılında Samsunda dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babası ise muhasebe müdürü olarak görev yapıyormuş. Ancak, sonrasında Acun Medya bünyesinde çocuk oyuncakları satan bir internet sitesi açtığı biliniyor.

16 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR

Subaşı, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda okurken Acun Ilıcalı ile ilişkisi başlayınca eğitimini dondurmuştur. Küçüklükten beri modaya ilgisi olan Şeyma Subaşı, 16 yaşından beri modellik yapmaktadır.

VAR MISIN YOK MUSUN'A KATILDI

2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri o dönemde başlamıştır. Var Mısın Yok Musun programından ise 69.000 TL ödül kazanmıştı.

5 YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Daha sonra 28 yaşındaki Şeyma Subaşı, Acun Medya tarafından yapılan Yok Böyle Dans adlı yarışmada kostüm tasarımcısı olarak çalışmıştır. Yengeç burcu olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan 2013 yılında dünyaya gelen 5 yaşında Melisa adında bir kızı vardır.

EN SON BEBEK'TE KAFE AÇTI

2017 yılında Fransa- Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, St. Tropez'de düğün yaptı.evlendiler. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı moda çekimleri ile gündemden düşmeyen ve tam bir instagram fenomeni olan Şeyma Subaşı, en son Bebek'te Healthyishcafe adlı bir mekan açtı.